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8 (999) 871-22-22
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Каталог

Добавить накопитель HDD 500 GB
В наличии
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Добавить накопитель HDD 500 GB
2 000 руб
Доступно: 1
Оперативная память 4 GB
В наличии
Предзаказ
Оперативная память 4 GB
3 500 руб
Доступно: много
Добавить накопитель SSD 128 GB
В наличии
Предзаказ
Добавить накопитель SSD 128 GB
3 500 руб
Доступно: 1
Накопитель HDD 1 TB
В наличии
Предзаказ
Накопитель HDD 1 TB
3 500 руб
Доступно: 1
Добавить накопитель SSD 256 GB
В наличии
Предзаказ
Добавить накопитель SSD 256 GB
4 500 руб
Доступно: 1
Добавить оперативную память 8 GB
В наличии
Предзаказ
Добавить оперативную память 8 GB
5 000 руб
Доступно: 1
Неттоп Pegatron
В наличии
Предзаказ
Неттоп Pegatron
Процессор: Intel Celeron 847
Оперативная память: 4 ГБ
Память: HDD 320 ГБ
5 000 руб
Доступно: 9
Накопитель SSD 512 GB
В наличии
Предзаказ
Накопитель SSD 512 GB
5 500 руб
Доступно: 1
Оперативная память 16 GB
В наличии
Предзаказ
Оперативная память 16 GB
6 500 руб
Доступно: 1
Накопитель SSD 1 TB
В наличии
Предзаказ
Накопитель SSD 1 TB
10 000 руб
Доступно: 1
Ноутбук samsung np-q70
В наличии
Предзаказ
Ноутбук samsung np-q70
Intel Core 2 Duo 13.3" 1280*800 TN 1GB RAM 80GB...
Экран: 1280x800 13,3" TN
Процессор: Intel Core 2 Duo 2
Оперативная память: 1 ГБ
Память: HDD 80 ГБ
10 000 руб
Доступно: 1
Ноутбук MSI notebook x410
В наличии
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Ноутбук MSI notebook x410
14" 1366x768 TN AMD Athlon MV-40 2 GB Ram 64...
Экран: 1366x768 14" TN
Процессор: AMD Athlon MV-40 2
Оперативная память: 2 ГБ
Память: SSD 64 ГБ
Видеокарта: ATI Mobility Radeon X1250
10 000 руб
Доступно: 1
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