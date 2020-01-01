О компании
Контакты
Доставка и оплата
+7 (999) 867-11-11
8 (999) 871-22-22
Каталог
Найти
Профиль
0
Сравнение
0
Избранное
Корзина
Каталог
О компании
Контакты
Доставка и оплата
+7 (999) 867-11-11
8 (999) 871-22-22
Профиль
0
Сравнение
0
Избранное
Найти
Ноутбуки
Моноблоки
Системные блоки
Мониторы и принтеры
Телефоны
Комплектующие
Главная
Каталог
Каталог
Ноутбуки
Моноблоки
Системные блоки
Мониторы и принтеры
Телефоны
Комплектующие
Каталог
В наличии
Предзаказ
Добавить накопитель HDD 500 GB
2 000 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Оперативная память 4 GB
3 500 руб
Доступно: много
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Добавить накопитель SSD 128 GB
3 500 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Накопитель HDD 1 TB
3 500 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Добавить накопитель SSD 256 GB
4 500 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Добавить оперативную память 8 GB
5 000 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Неттоп Pegatron
Процессор: Intel Celeron 847
Оперативная память: 4 ГБ
Память: HDD 320 ГБ
5 000 руб
Доступно: 9
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Накопитель SSD 512 GB
5 500 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Оперативная память 16 GB
6 500 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Накопитель SSD 1 TB
10 000 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Ноутбук samsung np-q70
Intel Core 2 Duo 13.3" 1280*800 TN 1GB RAM 80GB...
Экран: 1280x800 13,3" TN
Процессор: Intel Core 2 Duo 2
Оперативная память: 1 ГБ
Память: HDD 80 ГБ
10 000 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
В наличии
Предзаказ
Ноутбук MSI notebook x410
14" 1366x768 TN AMD Athlon MV-40 2 GB Ram 64...
Экран: 1366x768 14" TN
Процессор: AMD Athlon MV-40 2
Оперативная память: 2 ГБ
Память: SSD 64 ГБ
Видеокарта: ATI Mobility Radeon X1250
10 000 руб
Доступно: 1
+ 1 шт
Главная
Поиск
Корзина
Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя
*
Телефон
*
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности
*
Отправить
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя
*
Телефон
*
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности
*
Отправить
Добавить в корзину
Вернуться к покупкам
Перейти в корзину